Morte de Ayrton Senna completa 28 anos: veja frases ditas pelo piloto

Ayrton Senna, um dos mais célebres pilotos de Fórmula 1 do Brasil, morreu no dia 1º de maio de 1994, há exatos 28 anos. O ídolo brasileiro, que não se considerava assim, partiu aos 34 anos de idade, após um acidente sofrido no Grande Prêmio (GP) de San Marino, no norte da Itália.

O aniversário de sua morte rende homenagens anualmente. Na manhã deste domingo, 1º de março, o perfil oficial da Fórmula 1 no Twitter publicou uma foto do piloto e escreveu: “Um talento único, idolatrado por milhões. Para sempre lembrado”.

Já o perfil da McLaren fez diversas postagens na mesma rede social e publicou frases como: “Para muitos, o maior piloto de corrida que já existiu” e “Uma lenda dentro e fora do carro”.

Reflexões



Até hoje, a trajetória de Ayrton Senna, tricampeão brasileiro, é lembrada pelo mundo inteiro. Não apenas pelas suas conquistas, que foram muitas e grandiosas, mas, também, por um legado de reflexões importantes — outras, polêmicas — compartilhadas pelo atleta em vida.

A maioria dos pensamentos fala sobre as perspectivas que Senna tinha sobre medo, risco, disciplina, sucesso e vitória.

Veja frases célebres de Senna



“O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo, outras — e, acho que estou entre elas — aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação.”.

“O medo me fascina.”

“Dinheiro é um negócio curioso. Quem não tem, está louco para ter; quem tem, está cheio de problemas por causa dele.”.

“Vencer é o que importa, o resto é consequência.”.

“O segundo nada mais é do que o primeiro dos perdedores.”.

"Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência.".

"Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si.".

"Para ser honesto, não me sinto o maior ídolo brasileiro. Não me sinto uma pessoa tão importante assim para merecer uma festa durante uma noite toda no Brasil.".

"Mulheres: com elas, uma encrenca, mas, sem elas, não se pode viver.".

"Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar, vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros.".

"Meu maior erro? Ainda está para acontecer.".

