'Morta, mas passo bem', brinca Douglas Souza ao comemorar vitória do Brasil sobre os EUA

O ponteiro da seleção brasileira masculina de vôlei e destaque na internet, Douglas Souza, usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para brincar com os fãs e comemorar a vitória de virada do Brasil sobre os Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio. "Morta, mas passo bem. Que jogo", escreveu o atleta no Instagram.

Esta foi a segunda vez que os comandados de Renan Dal Zotto, favoritos à medalha de ouro, saíram perdendo e buscaram o resultado - a primeira foi contra a Argentina, na segunda-feira (26).

A participação da seleção brasileira masculina de vôlei segue com resultados positivos. Em quatro jogos, foram três vitórias, contra Tunísia, Argentina e Estados Unidos, e uma derrota, contra o Comitê Olímpico Russo (COR).

O Brasil, atual segundo colocado do grupo B, volta às quadras às 23h05 de sábado (31), seguindo o horário de Brasília, para enfrentar a França, pela quinta rodada da chave.

