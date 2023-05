Morre Vagner Benazzi, ex-treinador de futebol com passagem pelo Fortaleza

Morreu na manhã desta segunda-feira (22), o ex-treinador de futebol Vagner Benazzi. Aos 68 anos, Benazzi foi vitorioso na sua carreira e ficou conhecido como o "rei do acesso". Ainda não se sabe a causa da morte, mas o técnico já apresentava problemas de saúde há algum tempo.

Após a notícia da sua morte, vários clubes do Brasil prestaram homenagem ao treinador. O Fortaleza, time que Benazzi comandou no ano de 2005, também se solidarizou com a família do ex-treinador.

'É com profundo pesar que o Fortaleza Esporte Clube recebe a notícia do falecimento de Vágner Benazzi de Andrade, ex-técnico que comandou o Tricolor no ano de 2005.

Em nome do Clube, Presidente e Diretoria, desejamos toda a nossa solidariedade, forças e conforto para a família nesse momento de dor', diz a nota postada no twitter do clube.

Carreira como jogador

Como jogador, Benazzi atuava na lateral direira e defendeu times como Palmeiras, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Juventude.