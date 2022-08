Morre presidente de torcida organizada pisoteado por cavalo em Curitiba

O presidente da torcida Fúria Independente do Paraná Clube, Mauro Machado Urbim, faleceu na noite da segunda-feira (1º) após ser pisoteado por um cavalo da Polícia Militar (PM) em Curitiba. Segundo o portal G1, a informação foi confirmada pelos torcedores da organizada.

Mauro estava internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Trabalhador desde o sábado (30).

Informações da PM dão conta de que ele teria sido pisoteado durante uma tentativa de invasão da Fúria Independente ao espaço reservado para os visitantes. Durante o momento, que ocorreu no intervalo do jogo entre Paraná Clube e FC Cascavel, pela série D do Campeonato Brasileiro, uma intervenção do Regimento de Polícia Montada teria sido requisitada.

A Polícia, então, teria feito formação de linha para impedir a passagem dos jogadores, mas não obteve sucesso.

"Objetivando manter a ordem e principalmente preservar a integridade dos torcedores do Cascavel, as equipes progrediram na tentativa de persuasão ao recuo, os quais retornaram ao interior do estádio", informou a PM em nota.

Dois torcedores caídos

Em meio a ação, dois torcedores ficaram caídos, enquanto um deles permaneceu desacordado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os primeiros socorros foram prestados.

Entretanto, segundo a torcida Fúria Independente, não houve tumulto no local que justificasse a ação da Polícia Militar.

"Sem qualquer necessidade, de forma truculenta e covarde, a Polícia Militar, com o seu Regimento de Polícia Montada, pisoteou o nosso presidente Mauro Machado Urbim. Em momento algum houve confusão. Ou seja, nada justifica a ação violenta e criminosa da PM. Além de que, nada justificaria atropelar com um cavalo e pisotear a cabeça de qualquer cidadão", diz a torcida.



