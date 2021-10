Morre Pedro Germano, torcedor ilustre do Ceará, aos 86 anos

O fim de semana alvinegro começou um pouco mais triste com o falecimento de um dos seus torcedores mais ilustres. Pedro Germano Silva faleceu aos 86 anos por causa não divulgada pela família.

Pedro Germano tem uma história ligada ao jornalismo e ao Ceará Sporting Club. Presença constante nos estádios de futebol e nos treinos da equipe, ele sempre esteve próximo aos dirigentes alvinegros, sendo um dos mais destacados apoiadores do clube e um dos mais queridos por todos que fazem parte do time de Porangabuçu.

Ele trabalhou no jornal O Povo por 46 anos, onde coordenava o processo de impressão do jornal impresso, admirado pelo veículo e por toda a crônica esportiva da capital cearense.

Uma das histórias mais conhecidas do Sr. Germano foi contada pelo jornalista Rafael Luis Azevedo. Por não aceitar produtos da 'Fábrica Fortaleza' em sua casa, em virtude do nome do principal rival alvinegro, Pedro foi alvo de "pegadinha" do Sr. Ivens Dias Branco, que prometeu mandar um carro lotado de produtos da marca, prontamente recusado pelo torcedor. Situação que só foi contornada quando a marca 'Ceará' foi lançada.

Notas de pesar

O Ceará Sporting Club divulgou nota de pesar pelo falecimento do torcedor ilustre. "É com pesar, que o Ceará Sporting Club informa e lamenta a morte de Pedro Germano Silva, aos 85 anos, ilustre torcedor, jornalista aposentado e obstinado apoiador do Mais Querido. Sempre próximo à diretoria alvinegra, Pedro Germano nos deixou nessa sexta-feira, 1º, por causas naturais".

O presidente alvinegro, Robinson de Castro, também lamentou a perda. "Germano, grande amigo alvinegro faleceu hoje. Fica minha homenagem ao ilustre jornalista e que Deus conforte a família. Descanse em paz". O ex-dirente do Vovô, deputado estadual Evandro Leitão também se manifestou. "Lamento profundamente o falecimento do amigo Pedro Germano, um dos mais ilustres torcedores do Ceará com quem tive a honra de conviver. Guardo com carinho as lembranças das nossas conversas e de todo o seu amor incondicional pelo clube. Meus sentimentos a familiares e amigos".

O velório acontece desde a noite desta sexta-feira (1), na Funerária Ternura (Rua Padre Valdevino, 2255. Aldeota) e a missa, às 9h deste sábado (2), no mesmo local. O sepultamento acontece na sequência, no cemitério Jardim Metropolitano (Rodovia 4º Anel Viário S/N).