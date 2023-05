Morre Paula Borgo, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei

Paula Borgo, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, faleceu nesta quinta-feira, (11), vítima de um câncer no estômago. A jogadora teve que se afastar das quadras no final do ano de 2022 em decorrência do problema de saúde e vinha lutando contra a doença. O anúncio do falecimento da jovem foi feito nas redes sociais de sua mãe, Débora Borgo.

Legenda: Morre Paula Borgo, ex-jogada da seleção brasileira de vôlei Foto: Reprodução/Instagram Debóra Borgo

"Jesus recolheu minha filha", escreveu a mãe da jovem em uma foto publicada no Instagram.

O câncer no estômago foi diagnosticado durante exames médicos realizados por Paula para a pré-temporada do Barueri, onde a jogadora atuava, na Superliga.

A ex-jogadora tem passagens por clubes como Bergamo, da Itália, Kale e Nilufer, da Turquia e Fluminese. Além da passagem pela seleção brasileira onde conquistou a medalha de prata na Liga das Nações juntamente com a equipe comandada por Zé Roberto, em 2019.

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), divulgou uma nota de pesar em seu site.