Morre narrador esportivo Jacir de Oliveira por complicações da Covid-19

Morreu na manhã desta terça-feira (6) o narrador esportivo Jacir de Oliveira, por complicações da Covid-19. O profissional tinha 48 anos e estava internado desde junho em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Curitiba, no Paraná.

Em nota, a Rádio Transamérica, local de trabalho do profissional, declarou luto e lamentou o falecimento. "Descanse em paz, Homem do Tá Lá", publicou em referência ao bordão do narrador.

Jacir iniciou a carreira nos anos 90, com passagens pelas rádios CBN e Banda B. O início na cobertura do esporte se intensificou a partir de 2000. Diversos clubes de futebol paranaenses prestaram solidariedade para a família do narrador.

Notas de pesar de clubes paranenses para Jacir de Oliveira:

