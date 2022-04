Mino Raiola, empresário de Pogba, Ibra e Haaland, ironiza notícia da própria morte

Após ter a morte confirmada pela imprensa, o empresário Mino Raiola ironizou a situação nas redes sociais. Ele se destacou no mundo esportivo por representar no mercado os astros do futebol Pogba, Ibrahimovic e Haaland.

Mino Raiola Agente de futebol Estado de saúde atual para aqueles que se perguntam: chateado pela segunda vez em 4 meses, eles me matam. Parecem também capazes de ressuscitar.

De acordo com o jornal portugês Record, o empresário havia sido internado em um hospital da Itália em 12 de janeiro. Desde então começou a lutar contra uma doença não divulgada pelos familiares.

Quem é Mino Raiola?

Mino Raiola nasceu na Itália, mas iniciou sua carreira como empresário do mundo de futebol na Holanda. Ele foi agente de Bergkamp, ex-astro da seleção holandesa e do Arsenal. Em seguida, comandou os destinos no futebol do atacante Ibrahimovic.

Em 2020 a revista Forbes 'avaliou' Mino Raiola em 84,7 milhões de dólares. Raiola se tornou um dos agentes mais poderosos do mundo esportivo, comandando a carreira de atletas como Pogba, Balotelli, Lukaku, De Ligt, Donnarumma e, mais recentemente, Haaland.