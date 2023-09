Morre Marinho Peres, ex-jogador dos Santos e Inter, aos 76 anos

Marinho Peres morreu aos 76 anos nesta segunda, em um hospital de Sorocaba, em São Paulo. Ex-zagueiro da seleção brasileira estava internado com uma pneumonia há mais de um mês. O velório será nesta terça-feira (19).

O quadro do ex-jogador, que atuou pelo Santos e pelo Inter, se agravou após uma infecção urinária. Depois, ele não respondeu mais ao tratamento medicamentoso. Ele também teve problemas nos rins e no coração.

O velório de Marinho iniciou às 10 horas da manhã desta terça-feira e vai até às 16 horas, na Ossel da Vila Assis, em Sorocaba. O corpo do ex-atleta será cremado.

Marinho, que nasceu em Sorocaba, começou a carreira no São Bento. Chegou até a Portuguesa, onde se destacou. A partir daí passou pelo Santos. Em 1974 disputuo a Copa do Mundo na Alemanha, como capitão da seleção.

Depois, ele foi para o Barcelona, clube que defendeu por três temporadas. Quando voltou ao Brasil, ele vestiu as camisasa de Internacional, Palmeiras, Galícia e América-RJ. Como técnico, comandou Santos, Botafogo, Juventude e outros times, incluive fora do país. Nas redes sociais, vários clubes lamentaram a morte do ex-jogador.