Morre jogadora Maddy Cusack, promessa do Sheffield United, aos 27 anos

O Sheffield United, time da Premier League, a primeira divisão do futebol inglês, comunicou, nesta quinta-feira (21), a morte de Maddy Cusack, de 27 anos, jogadora do time feminino da instituição. Além de atuar dentro de campo, a inglesa também trabalhava como executiva de marketing da equipe. A equipe não comunicou a causa do falecimento da atleta. A meio-campista estava no Sheffield desde 2019 e foi a primeira a alcançar a marca de 100 jogos com a camisa do time.

"O Sheffield United Football Club está arrasado ao relatar a triste notícia do falecimento de Maddy Cusack. Maddy, jogadora do clube desde 2019 e executiva de marketing da equipe, faleceu na quarta-feira (20). Uma jogadora respeitada, Maddy, de 27 anos, atingiu na última temporada a marca de 100 partidas pelo Sheffield United feminino. Além disso, ela foi uma colega valiosa nos escritórios de Bramall Lane (estádio do Sheffiel), passando da Sheffield United Community Foundation para o clube em 2021 para ajudar a comercializar todas as áreas dos Blades. As discussões sobre homenagens adequadas e a celebração da vida de Maddy continuarão em particular. O Clube e a família de Maddy apreciariam um período de privacidade e não farão mais comentários neste momento triste", disse o clube em seu comunicado.

Parte da nota divulgada também trouxe uma declaração de Stephen Bettis, CEO do Sheffield, que afirmou que a notícia era comovente para todos da instituição.

"Esta é uma notícia comovente para todos em Bramall Lane. Maddy tinha uma posição única por fazer parte de uma série de equipes no Sheffield United e era popular com todos com quem ela teve contato. Sua personalidade e profissionalismo fizeram dela um crédito para sua família - sua falta será tristemente sentida. Enquanto recebe as notícias e segue em frente, o clube oferecerá todo o apoio possível à família, amigos e colegas de Maddy", declarou.

TIMES SE SOLIDARIZAM

Nas redes sociais, diversos clubes ingleses, como Chelsea, Liverpool e Tottenham prestaram sua solidariedade aos amigos, familiares e ao Sheffield neste momento de luto.