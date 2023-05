Morre Kadu Fernandes, ex-jogador do Vasco, em acidente de carro

Em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira, (22), morreu Carlos Eduardo de Oliveira Fernandes, o Kadu Fernandes, aos 28 anos. O jovem foi revelado nas categorias de base do Vasco e atualmente defendia as cores do Macaé na segunda divisão do Campeonato Carioca.

O carro em que o jogador estava capotou na Avenida Brasil por volta das 4h da manhã (de Brasília).

O jogador chegou no Macaé no início do mês de maio, fez sua estreia na derrota contra o Petrópolis ainda na semana passada e foi titular contra o Americano.

O Macaé comunicou o falecimento de Kadu e suspendeu os treinamentos desta segunda-feira. Ainda não há informações sobre o velório e enterro do corpo do jogador.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso zagueiro, Kadu Fernandes.



Hoje pela manhã recebemos a notícia que o nosso atleta faleceu após um acidente automobilístico na cidade do Rio de Janeiro. pic.twitter.com/nWk6J4WrDV — Macaé Esporte FC (@Macaeesporte) May 22, 2023

"É com enorme pesar que comunicamos o falecimento do nosso zagueiro, Kadu Fernandes. Hoje pela manhã recebemos a notícia que o nosso atleta faleceu após um acidente automobilístico na cidade do Rio de Janeiro", escreveu o Macaé.

Além do Macaé, o clube que revelou Kadu, Vasco, também publicou nas redes sociais.

O #VascoDaGama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 28 anos, Cria de São Januário.



Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos.



Descanse em paz. 🖤 pic.twitter.com/ui0vGxi6Mf — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2023

"O Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 26 anos, Cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Descanse em paz", escreveu.