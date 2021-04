Morre jornalista e pesquisador do futebol cearense Alberto Damasceno

Morreu na manhã desta quinta-feira (29), o pesquisador, escritor e jornalista esportivo Alberto Damasceno. Um dos maiores estudiosos do futebol cearense, foi autor do livro 'Futebol Cearense - Um século de história', lançado em 2011. Em nota, a diretoria do Ceará prestou condolências. A causa da morte não foi revelada.

Na carreira se sagrou como um dos mais importantes desportistas desde o século passado. Com mais de seis décadas dedicadas ao esporte, teve passagem também por vários órgãos de comunicação no Estado.

Dentre as funções, por quase duas décadas à frente do America-CE, foi um dos precursores em negociação de atletas para o mercado internacional, com mais de 100 transferências, a maioria para a América Central.

No âmbito das publicações, escreveu diversos livros sobre o início do futebol cearense. Entrevistou dirigentes e jogadores que participaram dos primórdios da modalidade.

História do Penta

Legenda: O time do Ceará foi campeão do Campeonato Cearense por cinco vezes consecutivas Foto: arquivo / SVM

Nos anos 50, Damasceno iniciou um trabalho que era quase como uma obstinação. Levantou a história do pentacampeonato conquistado pelo Ceará de 1915 a 1919, com a escrita de um livro sobre o assunto. Como pesquisador, entrevistou os personagens desse capítulo, que terminou no reconhecimento do penta estadual por parte da justiça desportiva e, em consequência, pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Uma descoberta dele foi fundamental para o reconhecimento. Nos anos 70, a partir de uma revista intitulada Leão 70, Alberto despertou para uma informação sobre uma cisão ocorrida na Associação Desportiva Cearense (ADC) em 1936. Investigando no Arquivo Público, o pesquisador constatou que a organização, fundada em 1920, na verdade, não tinha personalidade jurídica.

Com isso, provou que, somente partir de 1936, já com o nome de Federação Cearense de Desportos (FCD), nosso futebol passou a existir de fato. Essa celeuma ocorreu por conta de uma briga de dirigentes. Um grupo queria destituir o comando da ADC. Ao buscar a documentação, descobriu o caráter não oficial da entidade.

Tal fato, portanto, foi utilizado nos tribunais pelo Ceará quase 90 anos depois para mostrar que, se a Liga Metropolitana Cearense de Futebol (LCMF) não podia ter as realizações reconhecidas (campeonatos entre 1915 e 1919), o mesmo se aplicaria aos torneios realizados de 1920 a 1935. Então os tribunais de justiça desportiva entenderem que as duas instituições tinham o mesmo peso legal.

Confira nota do Ceará Sporting Club:

É com extrema lamentação que o Ceará Sporting Club vem se solidarizar com o falecimento do pesquisador e radialista Alberto Damasceno, ocorrido na manhã desta quinta-feira, 29/04.

Damasceno foi um dos principais estudiosos do futebol cearense, escrevendo diversas obras sobre o assunto, como o livro ‘Futebol Cearense - Um século de história”, lançado no ano de 2011.

Em sua carreira, Damasceno passou por diversas rádios locais e contribuiu, também, com o Ceará Sporting Club durante sua vida.

O Time do Povo declara suas condolências à família e deseja força neste momento tão difícil.