Morre Ivanildo, ex-atacante do Ceará nos anos 70

Um dos maiores artilheiros da história do Ceará Sporting Club faleceu hoje. Ivanildo Barbosa Pimentel, o Ivanildo, defendeu as cores do Alvinegro em 97 jogos e marcou 57 gols.

O Alvinegro, em nome da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, se solidarizou com a dor da família e amigos de Ivanildo e deseja também muita força neste momento de luto.

Artilheiro

Ivanildo surgiu nas categoria se de base do Ceará Sporting nos anos 70. Ele foi revelado na mesma safra que surgiu o zagueiro Geraldo Gadelha, também recentemente falecido. Era um camisa nove de rara habilidade, que tinha como ponto alto suas tabelas com o craque Zé Eduardo. Jogou ao lado de Vander, Lineu, Edmar, Mano, Zé Eduardo, Jorge Costa, Dá Costa entre outros que fizeram história em Porangabuçu.

Ele ajudou o Ceará na conquista do bicampeonato cearense nas temporadas de 1975 e 1976. No título de 1975 o ex-atacante foi o vice artilheiro da competição com 16 gols, ficando atrás apenas de Zé Eduardo, que marcou 18 vezes. Ivanildo é o 20º maior artilheiro da história do Ceará.