Morre ex-deputado federal e dirigente esportivo cearense Aécio de Borba

Morreu na manhã desta quarta-feira (24), o advogado, jornalista, professor, empresário e também ex-deputado federal, estadual e vice-prefeito de Fortaleza Aécio de Borba Vasconcelos, aos 89 anos.

Aécio de Borba também presidiu, por décadas (de 1979 a 2014), a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), ofício em que foi homenageado e deu nome ao ginásio esportivo localizado no bairro Benfica.

Legenda: Aécio de Borba foi um dos fundadores da Confederação Brasileira de Futebol de Salão Foto: Cristiano Costa / Fecomércio

Internado com problemas renais, teve quadro agravado e não resistiu. O atual presidente da CBFS, Marcos Madeira, por meio de nota oficial, decretou luto oficial de três dias na modalidade e, em nome da instituição, estendeu as condolências à família e amigos de Aécio de Borba.

Importância no esporte

Natural de Fortaleza, fez história no esporte ao se tornar um dos fundadores da CBFS, em 1979. Também comandou a Seleção Brasileira na conquista do primeiro título internacional: o campeonato sul-americano de 1969. Na época, o gestor trouxe a sede da entidade para a Capital, além de ter sido dirigente do América FC.

Legenda: O ginásio Aécio de Borba terá formato poliesportivo para receber também basquete, vôlei e handebol Foto: Divulgação/Prefeitura

Em homeagem, a Prefeitura de Fortaleza construiu um ginásio de mesmo nome. A inauguração ocorreu em 17 de outubro de 1982, e o equipamento foi destinado exclusivamente para o futsal.

Em outubro de 2020, o Ginásio Aécio de Borba teve reforma concluída. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pretende lançar no espaço um Memorial do Futsal Cearense para reunir acervos sobre a história da modalidade estadual - projeto está em fase de licitação.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte