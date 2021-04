Morre coordenador de esportes da Rede Cuca Marcelo Frazão, por complicações da Covid-19

A Coordenadoria de Juventude de Fortaleza comunicou, nesta segunda-feira (12), o falecimento de Marcelo Frazão, sensei de Judô e coordenador de esportes da Rede Cuca. O profissional não resistiu às complicações da Covid-19.

Confira nota completa

É com grande pesar que a Coordenadoria de Juventude de Fortaleza recebe a informação do falecimento do professor / sensei de Judô, Marcelo Frazão, Coordenador de Esportes da Rede Cuca, na manhã desta segunda-feira (12), em Fortaleza.

O Sensei Marcelo Frazão lutava contra a Covid-19, mas infelizmente não resistiu à doença que já vitimou mais de 350 mil brasileiros.

Lamentamos profundamente a sua perda e nos solidarizamos com a dor de familiares, amigos, alunos e ex-alunos e toda a comunidade do Judô.

Grande expoente das artes marciais, sensei Marcelo deixa um legado de contribuições ao esporte e em defesa da democratização do Judô. Um legado de disciplina e de bons ensinamentos repassados pelo seu avô sensei Milton Moreira. Na Rede Cuca, Marcelo contribuiu com o crescimento e com o fortalecimento da prática esportiva, formando atletas de destaque. Jamais será esquecido.

Que sua passagem seja de luz e serenidade!

