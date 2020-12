Morre Alejandro Sabella, técnico vice-campeão mundial com a Argentina em 2014

Morreu vítima de complicações cardiorrespiratórias após infecção por vírus hospitalar, o treinador de futebol argentino Alejandro Sabella, 66 anos, técnico que foi vice-campeão mundial de 2014 com a Argentina, na competição disputada no Brasil. As informações são do jornal argentino Clarín.

Sabella era um respeitado nome do futebol argentino e mundial, tendo levado, como treinador, o Estudiantes de La Plata à conquista da Taça Libertadores da América, em 2009.

Jogador de classe

Como atleta, Sabella iniciou a carreira em 1974 pelo River Plate, onde atuou até a temporada de 1978. Destaque na equipe de Buenos Aires, se transferiu para o futebol inglês, onde jogou pelo Sheffield United e Leeds. De volta à argentina, foi campeão argentino com o Estudiantes.

Já ao fim da carreira, teve experiência no futebol brasileiro, onde atuou pelo Grêmio, sendo bicampeão gaúcho. Sabella também jogou pela seleção argentina como atleta, em 4 oportunidades.