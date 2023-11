Morínigo revela bastidores de saída do Ceará: 'fui demitido no aniversário do meu filho'

O treinador Gustavo Morínigo deixou o comando do Ceará em abril deste ano após 24 jogos no comando do Alvinegro. O técnico teve sua demissão contestada por parte da torcida, que não entendeu o que motivou sua saída. Em entrevista ao canal do Youtube Jogo Direto, Morínigo revelou bastidores de sua demissão e contou que retornava do aniversário de seu filho, no Paraguai, quando foi comunicado da decisão.

"Depois daquele jogo, eu peguei um voo, vim aqui porque era aniversário do meu filho e tivemos um dia de folga. No dia seguinte eu estava voltando e eu fui comunicado da minha demissão. Aqui no Paraguai quando estava voltando para lá, já novamente para o Ceará, e fiquei surpreso. Fiquei surpreso, triste. Claro que triste, porque era um... Quando você sente que não está fazendo algo ruim, está procurando fazer o melhor e fica com essa tristeza de não saber o que aconteceu, mas tenho que aceitar pois é uma decisão do clube, é uma decisão dos diretores e tem que aceitar", contou.

Questionado ainda sobre os motivos, o treinador preferiu não falar, mas negou que fosse algo associado com seu trabalho, mas sim uma decisão individual.

"Eu sei qual a razão, mas prefiro guardar isso para mim e isso não tem nada a ver com falta de profissionalismo, com falto de trabalho, com falta de honestidade, com entendimento do elenco, com diretoria... Não tem nada a ver. Foi uma decisão individual", finalizou.

No Ceará, Morínigo deixou o comando com 24 jogos, sendo 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas, balançando as redes em 48 oportunidades. O treinador ainda foi o responsável por levar o Alvinegro para a final do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste, nesta competição, ele foi demitido entre uma final e outra. Comandou a equipe no primeiro jogo, quando venceu o Sport por 2 a 1, enquanto que a segunda partida foi de responsabilidade de Eduardo Barroca, contratado após a saída do paraguaio.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto