Morínigo mostra preocupação com violência antes do Clássico-Rei: 'que não ocorra coisas desagradáveis'

O Ceará venceu o Sergipe pela Copa do Nordeste no último domingo, (26), pelo placar de 3 a 1 e o resultado já é passado para o treinador Gustavo Morínigo. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador já deixou claro que o foco seria o Fortaleza, adversário da próxima quarta-feira (29).

"São dois times que já se conhecem entre si. Falar de Clássico, é muito mais amplo por que se vive a partir de agora e inclusive, antes desse jogo, que tentávamos focar no Sergipe, foi difícil, mas teve a concentração e atenção de todos, da torcida, da imprensa, dos jogadores, da comissão", disse Morínigo.

A preocupação com a violência também fez parte do discurso do comandante alvinegro.

"É uma festa. Esperamos que continue sendo festa e que não ocorra mais coisas desagradáveis fora. Lembrar que isso é futebol, a rivalidade sempre dentro de campo, entre torcida e jogadores, em campo sempre se resolve. Esperamos atenção e entusiasmo por parte dos dois times", disse.

Dúvidas no elenco

A dúvida que ainda ecoa entre alguns torcedores é sobre Luvannor e o recém-chegado, Álvaro. Os dois jogadores tem sido substituições certas nos últimos jogos. O treinador alvinegro comentou sobre suas opções que tem dado resultado em campo.

"Nós sempre gostamos do Luvannor pela caraterística que hoje ele demonstrou dentro de campo e que já estava demonstrando no jogo anterior. Em outra posição jogando e cumprindo o que tinha para fazer. É um jogador que procura muito nos treinamentos e as vezes a própria torcida o trata de maneira diferente, mesmo sendo jogador do Ceará. Ele sempre está procurando assim como todos. Ele sabe que tem que procurarpor cada jogo ser uma prova, cada jogo é diferente. Hoje ele aproveitou seu momento e nos deu um pouco mais de tranquilidade", explicou.