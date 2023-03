Morínigo lamenta eliminação na Copa do Brasil e ressalta: 'confiança plena em todos os jogadores'

O Ceará amargou a primeira grande derrota da temporada. Gustavo Morínigo viu a equipe ser eliminada da Copa do Brasil pelo Ituano na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Novelli Júnior. O técnico lamentou o resultado, ressaltou a confiança nos jogadores e pregou foco na próxima partida, contra o Iguatu, pelo Campeonato Cearense.

“A sensação é ruim para todos nós. Se falarmos o que sentimos... Estamos tristes. Toda eliminação sempre vai doer para um time que quer ganhar tudo. É agora que vamos olhar para o grupo, como reage, porque já temos no sábado uma outra definição. Lamentamos, mas reconhecemos que foi um jogo duro, eles com a estratégia deles, a gente com a nossa. E pagamos a consequência dos pênaltis, que é muita sorte, decisões. Mas a confiança está plena em todos os jogadores”, avaliou.

O Alvinegro abriu o placar com Guilherme Castilho, depois foi a vez do Ituano chegar ao empate com Quirino. O técnico do Ceará avalia o desempenho da equipe em campo.

“Começamos bem, nos movimentamos bem, criamos opções. Eles trabalharam bem pelas laterais, mas conseguimos fazer o primeiro gol cedo. Depois o time desceu muito, começou a defender e entregamos o campo para eles. Tivemos nossas oportunidades, mas não caprichamos muito em manter a bola do meio campo para cima. Esse desconforto corrigimos no segundo tempo, colocamos um volante de criação, conseguimos a bola, tivemos boa marcação com Caíque. A segunda bola nos complicou no segundo tempo”, ponderou Morínigo.

Gustavo Morínigo relata o sentimento do grupo após a derrota. A equipe planejava chegar ao menos até as oitavas de final.

“Abatidos, sim. Mas furioso também. Temos que usar isso para sábado estar da melhor maneira. Vamos jogar com a nossa torcida. E estou absolutamente seguro de que todos os jogadores vão entregar tudo o que têm para chegarmos ao objetivo de jogar a final. A verdade é que atrapalha muito (a eliminação). Não era o planejado. Não era o que viemos buscar. Lastimosamente, os pênaltis não foram para nós. Reconhecemos o jogo perdido e vamos focar novamente no que vem por aí”, concluiu.

O Ceará volta a campo neste sábado (18), quando enfrenta o Iguatu no segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: