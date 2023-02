Morínigo explica escolha de time reserva no Ceará contra o CRB e lamenta empate

O treinador do Ceará, o paraguaio Gustavo Morínigo, concedeu entrevista coletiva após o empate do Vovô em 1 a 1 diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, pelo Nordestão. E ele explicou a escolha de um time reserva, devido ao desgaste físico dos jogadores, aproveitando para dar ritmo a atletas que precisam de mais 'minutagem'.

“Na realidade, há muitos pontos que devemos levar em conta. Não somente oportunizar. Nós tínhamos jogadores cansados, que não conseguiram recuperar 100%. Utilizei o elenco, porque temos bons jogadores. Acho que foram bem. Mas o resultado apagou um pouco o que fizeram. É importante que eles tenham ritmo.”

Veja entrevista coletiva completa

Lamentou o resultado

Sobre a partida, o paraguaio admitiu erros cometidos e lamentou o resultado de empate. O CRB saiu na frente de pênalti aos 27 minutos com Anselmo Ramon, enquanto Erick empatou para o Alvinegro, também de pênalti, aos 40 do 2º tempo.



“O resultado não é o que viemos buscar. Acho que fomos muito superiores, mas não aproveitamos o momento. Cometemos um erro, ou dois ou três mais ou menos. Um deles foi o pênalti. Mas não podemos recriminar nada. O time correu, lutou, fez um bom jogo. Não tivemos contundência em cima, nos faltou presença de área. Não fico contente com o resultado, porque deveria ter sido outro resultado.”

Tabela e Próximo jogo

Com o empate diante do CRB, o Ceará é o vice-líder do Grupo B da Copa do Nordeste, com 7 pontos. O Vozão volta a campo no dia 22, contra o Fluminense/PI, às 21h30, no estádio Lindolfo Monteiro, pela 5ª rodada.

Já pensando no próximo compromisso, o comandante alvinegro ressaltou a entrega do grupo na busca da constante evolução.

“Ressalto a entrega do grupo. Sabemos que temos muito a melhorar e tenho certeza que a nossa evolução irá chegar para que venhamos a finalizar melhor nos jogos”, concluiu.