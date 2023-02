Morínigo exalta força da torcida, dificuldade em gerir elenco e o sonho do acesso; veja entrevista

É ainda sob desconfiança e pressão da torcida alvinegra que o treinador Gustavo Morínigo vai apresentando suas credenciais. Na sua primeira temporada em Porangabuçu, o paraguaio mantém foco no acesso para a Série A, mas quer desfrutar de conquistas em outras competições com o Alvinegro.

Com objetivo de deixar o Vozão no topo novamente, Morínigo destacou sua relação com elenco, indicação de atletas e o gosto musical no tempo livre.

O técnico paraguaio, de 46 anos, foi procurado em dois momentos pelo Ceará no ano de 2022, quando ainda estava no Coritiba. As trocas no comando do lado de cá reverberaram no Paraná, mas Morínigo manteve a palavra junto ao Coxa e só aceitou o convite alvinegro depois de estar livre no mercado.

Gustavo Morínigo Treinador do Ceará "O jogo que eu vim jogar aqui com o Coritiba, senti a força da torcida, um time muito qualificado, empatamos esse jogo e gostei muito. A primeira vez que o Ceará mostrou interesse em mim, eu gostei, mas tinha dado a palavra em Coritiba e nunca quebrei a minha palavra. Na segunda tentativa não deu certo e na terceira oportunidade eu estava livre e decidimos vir pela grandeza deste clube", lembra o treinador.

O Vozão anunciou a vinda do comandante paraguaio no final da temporada, já com objetivo instalado de recolocar o clube na elite do futebol nacional. A trajetória já é conhecida do comandante que subiu com o Coritiba para a Série A em 2021.

ELENCO ALVINEGRO

A comissão técnica do paraguaio conta com cerca de 33 jogadores no plantel para a temporada. Até aqui, foram 13 contratações anunciadas para a temporada que está apenas no começo e mais gente pode chegar. O treinador revela que não indica jogadores e, sim, posição carente em campo.

Gustavo Morínigo Treinador do Ceará "Indicar jogadores não, não costumo indicar jogadores. Eu indico posições e o departamento de futebol se encarrega de buscar e apresentar esses jogadores com suas características que vamos precisar durante o ano. Estamos contentes [com o elenco], seguimos trabalhando, procurando onde podemos contratar. A ideia é ter um plantel qualificado, porque temos um ano longo, muitas competições, pode ter lesões, pode ter muitas coisas que podem atrapalhar e não podemos falhar nisso", aponta o treinador.

A última "carência" da equipe foi no lado direito. Sem poder contar com Michel Macêdo que está lesionado, o departamento de futebol do Vozão já foi no mercado. O clube anunciou na segunda-feira (6), a chegada do lateral-direito, Warley, de 23 anos, que vem por empréstimo junto ao Coritiba até o final de 2023.

PERFIL DE TREINADOR

Inspirado no argentino Tata Martino, Morinigo espera ter capítulos vitoriosos agora no Ceará. A semelhança nas formas de lidar com o elenco, tratar todos de forma igual.

"Eu me considero igual a todos, nunca tratar mal um jogador, falar palavras feias a qualquer pessoa, mas eu tenho um pouco de medo das decisões que tenho que tomar. Posso tirar qualquer um por não estar fazendo o que se deve fazer, ou por não cumprir com os próprios companheiros a parte disciplinar, naquilo que compreendo que deve ser vestiário, treinamento e junto aos companheiros", coloca.

Legenda: Treinador tem seis jogos à frente da equipes, com quatro vitórias, um empate e uma derrota Foto: Thiago Gadelha / SVM

Firme nas palavras, Gustavo acredita que o respeito é a base dentro da equipe e, com isso, leva à vera, a gestão do grupo de atletas. Sua trajetória foi construída nas categorias de base da seleção do Paraguai e nos times principais do Nacional-PAR, Cerro Porteño-PAR, Libertad e Coritiba.

VIDA PESSOAL

Nascido e criado na rica cultura paraguaia, Gustavo Morínigo não esconde a satisfação em ouvir a música brasileira. Na corrida do dia a dia, os ritmos que embalam o treinador são o sertanejo e o samba. A preferência não é de agora, mas desde o Paraguai, gostava de ouvir as batidas que saíam daqui.

Gustavo Morínigo Treinador do Ceará "Gosto de todos os estilos de música, mas minhas preferidas são daqui, Leonardo, Marília Mendonça, por causa da minha esposa, e aí eu passei a ouvir e gostar também. Alexandre Pires, Raça Negra, que há muito tempo eu gosto, me ajudou e facilitou muito a compreender o idioma para poder entrar no Brasil. É o que escuto diariamente", assegura o técnico.

E é no estilo "mineirinho" de Alexandre Pires que o Gustavo almeja os triunfos no Alvinegro de Porangabuçu. A pressão dentro do clube e da torcida formam o contraste com a serenidade que passa o treinador formado nas ruas e campos de Assunção, no Paraguai.

TRAJETÓRIA NO BRASIL

Gustavo Morínigo chegou ao Brasil em janeiro de 2021, quando recebeu a missão de levar o Coritiba à elite do futebol nacional. Ele conseguiu o feito no mesmo ano e, de quebra, levantou a taça de campeão paranaense na temporada seguinte.

O paraguaio ficou no Coxa Branca por 99 partidas, com 43 vitórias, 22 empates e 34 derrotas. Um aproveitamento que ficou na marca de 50,8%. A demissão veio após sequência ruim na Série A, quando conquistou apenas três vitórias em 15 partidas. Em Porangabuçu, não será diferente essa pressão.

Legenda: No início da carreira, Gustavo Morínigo se inspirava no treinador Tata Martino Foto: Thiago Gadelha / SVM

Gustavo Morínigo Treinador do Ceará "É um momento difícil para todo torcedor do Ceará, mas também tem que entender que nós, que estamos aqui no dia a dia, não estamos na parte política. Eu vejo por todos os lados 'a torcida que nunca abandona', então, precisamos deles [torcedores]. Ser torcedor de resultado é a coisa mais fácil do mundo. Este momento precisamos que confiem, que empurrem o time, que podem cobrar, mas não deixem de confiar, não deixem de acreditar, porque é uma força importante", sinaliza.

E é com esse pedido de voto de confiança que Gustavo Morínigo e Ceará esperam formar um laço duradouro em busca dos objetivos. O foco continua sendo a Série B, mas as outras competições são vistas como possíveis pelo paraguaio e por aqueles que creem em dias melhores em Porangabuçu.