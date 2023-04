Morínigo evita lamentar gol sofrido e ressalta: 'Acho que 2 a 0 é traiçoeiro também'

No primeiro jogo da final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport, o Alvinegro de Porangabuçu levou a melhor. O jogo foi encerrado em 2 a 1, Guilherme Castilho e Vitor Gabriel marcaram para o Vovô e David Ricardo, contra, marcou para o Sport.Em entrevista coletiva, Gustavo Morínigo evitou lamentar o gol levado no final da partida e comentou sobre as estratégias utilizadas no triunfo e sobre o jogo da volta.

"Sempre procuro olhar de forma positiva e aprender e buscar a parte positiva. Acho que 2 a 0 é traiçoeiro também, poderíamos relaxar um pouco, mas vamos com a partida em aberto, vamos com as mesmas intenções, os dois times, e com as mesmas possibilidades. Sabíamos que estavámos enfrentando um time qualificado, demonstrou não somente na Copa do Nordeste, mas em todos os torneios que está disputando. Foi um jogo bastante difícil, tomamos a parte positiva, ganhamos o jogo, não é fácil ganhar do Sport. Ganhamos o jogo, ganhamos em casa, com a maravilhosa torcida que hoje se apresentou aqui a apoiar e acho que vai nos deixar em um nível psicológico mais preparado para a outra", disse o treinador.

O Ceará vencia por 2 a 0, quando nos acréscimos David Ricardo marcou contra o alvinegro e o jogo foi encerrado em 2 a 1. Nas arquibancadas, cenas lamentáveis tomaram conta do setor Sul da Arena Castelão e o técnico Gustavo Morínigo comentou na coletiva sobre o episódio.

"Me preocupa as crianças, que eu vi que tinham muitas, me preocupa os pais, a família que vem assisitr o jogo e desfrutar. Acho que está demais isso, nao sei quem começou, mas hoje estamos cumprindo uma pena de não ter torcida, por exemplo, na primeira rodada do Brasileirão, e isso é como se não tivéssemos aprendido. Isso é futebol, mas a agressão já passa dos limites do futebol e isso não é futebol. A agressão não faz parte do futebol. Espero que todos estejam bem, que não tenha acontecido nada, tanto a nossa torcida, como a do Sport também, que todos estejam bem", falou o treinador.

Sobre o gol sofrido, Morínigo não abriu espaço para lamentações e se manteve otimista para o jogo da volta. Porém, outro fator que chamou atenção na partida foi o desgaste de seus atletas, que virou assunto na coletiva de imprensa, já que sábado o Ceará volta à campo pelo Campeonato Brasileiro Série B.

"Não. Não lamentamos nada porque temos que agradecer o resultado positivo. Não lamentamos. Sobre o jogo de sábado, sim, estamos muito próximo, é um desgaste importante de todo o elenco e demonstrou na última situação, câimbras e problemas físicos e vamos trabalhar com o departamento físico e fisiologia, médicos, para poder eleger o melhor. Temos um elenco importante e qualquer um que entre acho que vai representar bem essa camisa", finalizou o treinador.