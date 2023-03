Morínigo elogia jogadores do Ceará visando decisões: 'mostraram que estão preparados'

Na última quarta-feira (22), o Ceará garantiu a 1ª colocação do Grupo B da Copa do Nordeste ao vencer o Atlético-BA por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas e enfrentará no domingo, às 19 horas, o Sergipe pelas quartas de final, em jogo único no Castelão. Após o jogo no PV, o técnico Gustavo Morínigo comentou a escolha de um time reserva para iniciar e elogiou a atuação deles.

"Acho que ganhar é sempre um resultado importante. Estou contente pelos jogadores, pelo esforço porque muitos tiveram a oportunidade de mostrar que estão preparados. Muita inteligência tática de cada um que compreende o que estamos pedindo. E é uma luta diária para jogar da mesma maneira”, disse.

Acompanhe a coletiva completa de Morínigo

Elogiados

Ainda que o Ceará tenha definido os jogos após a entrada de titulares, Morínigo elogiou a qualidade do grupo.

"A estrategia era dar descanso aos habituais titulares e ritmo de jogo aos demais jogadores. Sabemos da qualidade deles. Muitos estão sem ritmo de jogo, mas vão precisar de um melhor nível, seja físico, futebolista e mental. Todos estão bem e cada um aproveitou o momento. Eles entregam o máximo. A diferença dos reservas para os titulares foi o aproveitamento das oportunidades. Os titulares tem um entrosamento natural".



Classificações

O treinador afirmou que as classificações na Copa do Nordeste e Estadual dão confiança e a busca precisa ser pelos títulos.

“Não tem peso. Tranquilizam um pouco. Traz confiança para o que podemos fazer. Estamos determinados a chegar, mas pra mim é meio caminho percorrido, ainda não terminou. Sempre em um clube grande como o Ceará, o objetivo é ser campeão em qualquer competição que disputa, por mais difícil que seja. Vamos com confiança, mas temos que entender que é um time novo e que a cada dia vão se conhecendo e tomando melhores decisões. É um processo que começamos de quase uma reconstrução total e assumimos que temos de ser melhores, mas estamos no caminho”, disse o treinador.