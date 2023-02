Morínigo elogia atuação do Ceará e projeta achar um time base: 'Estamos em evolução'

O Ceará conquistou sua 1ª vitória na Copa do Nordeste ao bater o Sampaio Corrêa por 2 a 0 no último sábado (4), em sua melhor atuação na temporada 2023. O técnico Gustavo Morínigo concedeu entrevista coletiva após a vitória alvinegra no PV, afirmando que a equipe está em evolução e que buscará um time base após rodízio do elenco.

"O time está em evolução. Nós já havíamos rodado praticamente todo o plantel e agora vamos começar a caprichar a base do time, porque o que se arma é uma base, e não uma equipe titular, uma vez que dependerá dos jogadores que temos e do desempenho de cada um deles”, explicou.

Acompanhe a entrevista completa

Time mais criativo

Ao longo da partida, o Vovô criou pelo menos 13 chances claras de gol, apresentando um grande volume de jogo, ainda não visto na temporada. O treinador esclareceu que as mudanças na escalação eram para melhorar o fundamento.

“Nós considerados que criamos poucas chances de gol nos jogos anteriores. Essa é a diferença. Por isso a opção de colocar Luvannor para agregar um pouco mais o ataque e acompanhando Vitor Gabriel. Conseguimos ter transições em momentos apropriados e também tivemos dificuldades no final do primeiro tempo e meados do segundo. No segundo tempo tivemos duas ou três oportunidades que poderíamos aproveitar melhor, mas estamos bem”, disse.

Legenda: O treinador do Ceará implementou rodízio de jogadores no início de temporada, mas já fala em fixar um time base Foto: Thiago Gadelha / SVM

Para o técnico do Ceará, a vitória era importante para se recuperar da derrota na estreia para o Ferroviário por 3 a 0, na 1ª rodada da competição regional.

“A vitória era o principal objetivo de hoje depois do começo que tivemos contra o Ferroviário. Apesar do calor, o time correu bastante. Pudemos obter a vitória, que era o primordial, e abater um pouco esse saldo negativo de gols”, afirmou.



Apoio da torcida

O treinador elogiou também o apoio da torcida, que compareceu em maior número, comparados aos jogos anteriores, em que protestos contra a diretoria do clube foram intensos.

“Acho que foi a primeira vez que estou passando por isso. Como a torcida cantou, acho que representa ganhar um pouco da confiança de todos eles e que isso some a nossos projetos. Queremos o bem do Ceará e de voltar novamente aos primeiros planos e sem eles é difícil. Hoje sentimos essa força, sabemos que podem muito mais. Esse apoio começa a nos dar um pouco de confiança, é mais fácil assim”, concluiu.