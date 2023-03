Morínigo destaca entrega do Ceará e vitória no Clássico: 'Estamos em um bom caminho'

O técnico Gustavo Morínigo analisou a vitória do Ceará diante do Fortaleza por 2 a 0 no Castelão, na noite deste domingo (5), pela Copa do Nordeste

O treinador elogiou a entrega dos jogadores alvinegros e deu mérito ao elenco.

"Nunca pode faltar entrega. Todos estão comprometidos para roubar a bola, em jogar. Dificilmente vai ter só um destaque quando o Ceará joga assim. Para estar em campo, é preciso se doar 100%. Dessa maneira estamos conseguindo, de se entrega a cada jogo, com raça. O mérito é do elenco. Estamos em um bom caminho".

Foco nas decisões

Em seguida, Morínigo destacou que vencer clássicos é importante, mas ainda mais será conseguir êxito nas finais das competições, como Estadual e Copa do Nordeste.

"Valorizamos muito vencer um clássico. O adversário está em um momento diferente, mas nossa briga é para ganhar os torneios. A gente encara da melhor maneira um clássico, mas não adiantará ganhar só os jogos e não conseguir objetivos, os títulos. Podemos melhorar, temos que alcançar a cada jogo. Vencer o clássico é parte importante, mas temos que manter a tranquilidade e concluir os objetivos".

Grupo comprometido

Sobre a estratégia adotada para o clássico, o treinador do Ceará acredita que todos cumpriram o combinado, quem começou e quem entrou durante o jogo.

"Todo o elenco está rendendo, quem começou e quem veio do banco. A cada mudança, a diferença é sempre para mais e não para menos. É um trabalho de toda equipe, procurar sempre a figura do todo.

Estamos agregando uma maneira e uma identidade, combinando caracteríticas de cada um. Vamos montar a equipe pensando como joga o adversário e fazer um time seguro"

