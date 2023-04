Morínigo avalia derrota do Ceará na estreia da Série B: ‘temos que rever muitas coisas’

Gustavo Morínigo, técnico do Ceará, analisou a derrota do Vovô por 2 a 0 para o Ituano na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, na última sexta-feira (14). O treinador paraguaio concedeu uma entrevista coletiva após o término do jogo no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e fez sua avaliação da atuação do Alvinegro.

“Fiquei incomodado, principalmente pelo primeiro tempo, que não conseguimos jogar, fazer nada. O segundo tempo foi bom, já jogamos no campo deles. Vai ser assim a Série B. Série B é isso, vá por uma bola, vá por defender, muita gente defendendo o gol deles”, disse. Ao final da partida, foram 19 finalizações do Ceará contra quatro do Ituano.

Para Morínigo, o cenário da partida representa o que o Ceará terá pela frente durante toda a Série B. “Espero exatamente o que aconteceu agora. Vamos encontrar muitos times que vão fazer isso, buscando resultado, e nós teremos que superar. Vai ser uma Série B muito difícil, porque todos os times se prepararam e vão buscar o mesmo que nós”, afirmou.

Após um primeiro tempo de pouca intensidade, o Ceará cresceu de rendimento no segundo tempo diante do Ituano. Para o treinador, essa é a solução para o restante da Série B. “Temos que entrar desde o primeiro momento da mesma maneira como terminamos o segundo tempo, pressionando, jogando e procurando ganhar o jogo”, declarou Gustavo.

FOCO NA FINAL CONTRA O SPORT

O Ceará volta a campo na quarta-feira (19), pela final da Copa do Nordeste, contra o Sport. “Não temos tempo de sofrer nada. Temos uma final. Vai ser diante da nossa torcida, na nossa casa, contra um time qualificado e temos que nos recuperar rapidamente. Não pudemos iniciar bem como pretendíamos e temos que rever muitas coisas e caprichar em todos os aspectos”, analisou o treinador. A partida acontece na Arena Castelão, às 21h30.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vovô volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Guarani no Estádio Presidente Vargas (PV), com portões fechados. A punição é relativa à invasão de campo da torcida, ocorrida na 32ª rodada da Série A do Brasileirão de 2022, em jogo contra o Cuiabá, na Arena Castelão.