Morínigo analisa vitória do Ceará no estadual: ‘Não tranquiliza, mas ajuda a melhorar’

O Ceará viu o Maracanã abrir o placar, mas virou o jogo e conquistou mais uma vitória no Campeonato Estadual. As equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas, neste sábado (28). Em coletiva de imprensa após o duelo, o técnico Gustavo Morínigo avaliou a atuação da equipe e destacou o planejamento para a evolução do grupo.

“Acho que o Maracanã fez um jogo fechado, defensivo. E nós, principalmente no 1T, carecemos de movimentação e profundidade. O time teve a bola o tempo todo, mas não agrediu. Tampouco sofremos ataques deles. No 2T fomos mais agressivos. No 1T foi difícil, um time que não tinha sofrido gol algum, organizado”, disse o paraguaio.

Os gols vieram no 2º tempo. Depois de ver Igor abrir o placar para o Maracanã, Janderson e Jean Carlos, que entrou no lugar de Vina, marcaram para o Alvinegro.

“Temos um banco de qualidade. Estamos dando oportunidade na posição que eles preferem e, a partir disso, as modificações são por rendimento ou por não encontrar um caminho para ganhar o jogo. Nós sempre vamos para ganhar o jogo. Para cada jogo, uma estratégia e um olhar diferente, sem perder o foco. Hoje foi difícil. Mas importante também, mesmo com a adversidade, o time levantou-se, não deixou de lutar. É uma vitória que não tranquiliza, mas ajuda muito a melhorar para a frente”, avaliou o técnico.

PLANEJAMENTO

Com o resultado, o Vovô continua 100% na competição. Apesar das vitórias na competição, Morínigo ressalta o planejamento da equipe, principalmente sobre a necessidade de poupar jogadores para todas as competições de 2023. Além do estadual, o time disputa a Copa do Nordeste, do Brasil e a Série B.

“Estamos no início de temporada e administrando o aspecto físico. Por isso Castilho, por exemplo, jogou só meio tempo. Estamos entrosando. A diferença técnica que temos que fazer é a parte de marcação e de profundidade. São diferentes esquemas de jogo, mas sem perder o foco de ter a bola e de pelo menos chegar ao rival sem sofrer tanto."

"Havia muito a corrigir e com esse jogo há mais coisas. É entender que o resultado não pode mudar nossa maneira de pensar, de trabalhar em conjunto. De dar oportunidades e saber se esse jogador não vai jogar toda a temporada. Estamos nessa etapa. Temos um planejamento feito e importantes torneios pela frente. Se é o momento de errar, é errar agora."

PRÓXIMO ADVERSÁRIO

O Ceará volta a enfrentar o Ferroviário, agora pelo estadual. No primeiro duelo entre as equipes nesta temporada, pela Copa do Nordeste, o Tubarão da Barra venceu por 3 a 0.

“São diferentes torneios, mas o mesmo rival. Sabemos da qualidade do rival. Vamos nos preparar com tranquilidade, temos um planejamento, vamos segui-lo independente se é Ferroviário... Teremos Ferroviário, Sampaio, clássico... Temos que escolher os momentos em que podemos repetir jogadores, escalão, e para cada jogo uma estratégia diferente”, concluiu.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: