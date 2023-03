Moradores registram tumultos entre torcedores próximo a terminal do Papicu antes de Clássico; Veja

Os moradores da região da Avenida Santos Dummont com Engenheiro Santana Jr, em Fortaleza (CE), registraram tumultos envolvendo torcidas que iam em direção ao Terminal do Papicu, antes do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza neste domingo (5). O jogo acontece às 18h30, no Castelão, pela Copa do Nordeste.

Nas imagens, é possível ver que os grupos de torcedores do Fortaleza estão indo em direção ao terminal, enquanto a polícia isola o viaduto Dep. Jackson Pereira e dispesa os torcedores com balas de borracha.

A polícia foi acionada, uma ocorrência foi aberta, mas ainda não existem dados de pessoas presas.

Veja vídeos

Moradores registram tumultos entre torcedores próximo a terminal do Papicu antes de Clássico-Rei: Veja vídeos pic.twitter.com/bQU5E995EU — Jogada (@diariojogada) March 5, 2023