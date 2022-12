Monumentos e prédios trocam iluminação para homenagear Pelé

O Rei Pelé se despediu do mundo na tarde da última quinta-feira (29). Com a progressão do câncer de cólon, Edson Arantes do Nascimento não resistiu e descansou. Como forma de homenagear o Rei, monumentos e prédios espalhados por todo o mundo alteraram a iluminação e reverenciaram a pessoa que revolucionou o futebol.

CRISTO REDENTOR - RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, principal ponto turístico da cidade, ficou iluminado com as cores verde e amarelo, como forma de homenagear Pelé, que vestiu a camisa da seleção brasileira 114 vezes.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução

FIESP - SÃO PAULO

Em São Paulo, o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), estampou a fachada com o rosto do Rei juntamente com uma estrela.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SÃO PAULO

Ainda em São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes também optou pelo verde e amarelo para homenagear o Pelé. O governador Rodrigo Garcia decretou luto oficial de sete dias.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução

CONMEBOL - PARAGUAI

A sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, também optou por estampar a fachada com a imagem de Pelé e a troca das cores na iluminação.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução/Conmebol

AVENIDA PAULISTA - SÃO PAULO

Na Avenida Paulista, um telão exibe o rosto de Pelé e agradece ao Rei.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução

PREFEITURA DE SANTOS - SÃO PAULO

A Prefeitura da cidade em que Edson viveu durante muito tempo, escreveu, com flores, o nome "Pelé", como era chamado.

Legenda: Monumentos e prédios alteram iluminações e prestam homenagens a Pelé Foto: Reprodução