Moisés retoma trabalhos físicos no Fortaleza após cirurgia

O atacante Moisés, do Fortaleza, começou os trabalhos físicos nesta segunda-feira (6). Após sofrer uma fratura no pé esquerdo na estreia tricolor na temporada de 2023, na vitória contra o Iguatu em 14 de janeiro, o atleta foi submetido a um procedimento cirúrgico, com previsão de volta em 90 dias.

Assim, o jogador avançou na recuperação e deve intensificar a transição nos próximos dias. Antes de retomar trabalhos em campo, tinha apenas carga de atividade na academia e departamento médico.

Com 26 anos, Moisés chegou ao Leão em 2022, adquirido junto da Ponte Preta por R$ 3,5 milhões. Com característica de velocidade e drible, se firmou no time titular do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, totalizando 66 partidas com a camisa tricolor, com 16 gols feitos e sete assistências.

Devido à contusão, o clube contratou Júnior Santos como uma reposição - em investimento do clube de US$ 700 mil (R$ 3,6 mi). Para o setor, a comissão técnica tem à disposição no momento: Thiago Galhardo, Lucero, Silvio Romero, Romarinho e Guilherme.

Pedro Rocha

O atacante Pedro Rocha segue entregue ao departamento médico do Fortaleza. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA), necessitou de cirurgia, com retorno em aproximadamente oito meses. A contusão foi na vitória contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, no dia 14 de fevereiro.