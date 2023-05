Moisés, que já vestiu a camisa do Internacional e hoje defende o CSKA, da Rússia, é mais um jogador envolvido no escândalo de manipulação de resultados em jogos do Brasileirão. O jogador foi citado na Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás. Moisés foi aliciado e tinha que levar um cartão amarelo no jogo contra o São Paulo na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas conversas do apostador com o jogador, Romarinho, aliciador investigado, envia uma foto de um montante de idnheiro para Moisés e informa ao jogador que vai depositar e que depois o transfere. Depois, Moisés envia mensagem para Romarinho e avisa que o jogo seria às 20h30. Após o jogo, o atleta confirmou que o acordo foi cumprido.

Legenda: Moisés, ex-Internacional, é mais um jogador envolvido em manipulação de resultados no Brasileirão Foto: Reprodução

No jogo contra o São Paulo, Moisés foi punido com um cartão amarelo por reclamação na segunda etapa da partida. Inclusive, essa partida, marcou a despedida do jogador do Internacional, logo depois foi transferido para o CSKA, da Rússia.

POSICIONAMENTO

O Internacional optou por não se pronunciar sobre o caso e justificou que o jogador não faz mais parte do elenco profissional colorado e afirmou ser possível averiguar o caso, já que o clube não possui contato direto com o atleta.

A assessoria de Moisés afirmou desconhecer a informação.