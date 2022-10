Moisés e Robson são destaques do Fortaleza nas participações em gol no returno do Brasileirão

O Fortaleza vem numa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici agora está em terceiro lugar no returno e é nono na classificação geral. Sob comando de Vojvoda e com novos reforços, a equipe busca se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento.

Entre os principais artilheiros do returno, Moisés é o único destaque entre os times cearenses. O atacante aparece com três gols. Gabigol (6), do Flamengo, Bissoli, do Avaí, (5) e Pedro Raul (5), do Goiás, lideram a lista.

Gabriel (Flamengo) - 6 gols

Bissoli (Avaí) - 5 gols

Pedro Raul (Goiás) - 5 gols

Hulk (Atlético-MG) - 4 gols

Yuri Alberto (Corinthians) - 4 gols

Pedro (Flamengo) - 4 gols

Cano (Fluminense) - 4 gols

Henrique Almeida (América-MG) - 3 gols

Pedrinho (América-MG) - 3 gols

Churin (Atlético-GO) - 3 gols

Wellington Rato (Atlético-GO) - 3 gols

Luan Cândido (Bragantino) - 3 gols

Fabrício (Coritiba) - 3 gols

Lázaro (Flamengo) - 3 gols

Arias (Fluminense) - 3 gols

Moisés (Fortaleza) - 3 gols

Alemão (Internacional) - 3 gols

Pedro Henrique (Internacional) - 3 gols

Fonte: Espião Estatístico

O jogador também é destaque entre os que mais participam de gols neste returno, considerando também as assistências. Gabigol também está na ponta desse ranking e é acompanhado por Pedro Raul, com seis cada.

Outros seis atletas também podem alcançar essa marca, um deles é Moisés. Além dos três gols, ele acumula duas assistências. Ao todo, são cinco participações. Outro atleta do Leão a aparecer na lista é Robson, que tem dois tentos marcados e duas assistências. Os dados são do Espião Estatístico, do GE.

No returno, o Fortaleza acumula sete vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe é superada apenas pelo Internacional. O time gaúcho aparece com uma derrota a menos e um empate a mais. O Tricolor do Pici passou Palmeiras (3º), América (4º) e Flamengo (5º) nesta segunda etapa do Brasileiro.

O próximo desafio do Tricolor será nesta quarta-feira (5), diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 19h (de Brasília). Confira a tabela do Brasileirão.