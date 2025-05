Moisés é contido em discussão após eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil; Veja Vídeo

Atacante do Fortaleza, Moisés se envolveu em uma discussão na noite desta quarta-feira (21), na Arena Castelão, após a eliminação do Tricolor da Copa do Brasil. O Leão foi derrotado pelo Retrô nas penalidades em jogo da terceira fase da competição. Nas imagens, o jogador aparece bastante exaltado e é contido por outras pessoas.

Veja momento

Lesionado

O atacante segue desfalcando o time enquanto faz tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Após a eliminação da Copa do Brasil, o time volta a campo no domingo (25), quando recebe o Cruzeiro em jogo do Campeonato Brasileiro.