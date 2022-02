Moisés é apresentado no Fortaleza e comenta sobre apoio do elenco: "tenho muito a crescer"

O Fortaleza apresentou o atacante Moisés nesta segunda-feira (31). Novo reforço para a temporada de 2022, o atleta de 25 anos foi adquirido junto da Ponte Preta e estreou no domingo, entrando no 2º tempo da vitória contra Sousa-PB pela Copa do Nordeste. Em coletiva, elogiou o grupo tricolor.

“Um grupo muito bom. Tenho muito a crescer com eles (jogadores) e com o Vojvoda, junto com a comissão. Tenho total apoio dos meus companheiros. Sei que é um grupo muito bom e sei que vou ajudar para desfrutar do meu futebol junto com meus companheiros”, afirmou.

Uma das curiosidades da carreira do atacante é a ausência de categorias de base. A profissionalização ocorreu apenas em 2019, quando abandonou o posto de montador de móveis e se dedicou ao esporte. Sobre essa situação, Moisés ressaltou que sofreu muito preconceito no início.

“Eu não tive base, vim do amador. Na minha dedicação, nunca deixei de acreditar. Foram momentos difíceis no começo da minha carreira, pelo preconceito por ter vindo do amador. Mas nunca deixei de acreditar. Tenho muito para melhorar, mas sei que tenho muito a aprender e mostrar”, concluiu.

A contratação tem a expectativa de suprir a lacuna deixada por David, vendido ao Internacional. O investimento tricolor foi de R$ 3,05 milhões por 90% dos direitos econômicos, em contrato até 2025.

