Moisés confia em recuperação do Fortaleza na Série A, mas avisa: "Não podemos deixar para depois"

Em alta após a histórica classificação para as Oitavas de Final da Libertadores na última quarta-feira (25), o Fortaleza volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o Juventude no sábado, às 20h30 no Castelão, pela 8ª rodada. Em 20º com apenas 1 ponto em 6 jogos, o Leão precisa se recuperar na tabela, e o atacante Moisés confia em uma reação do time.

Estar na última colocação e ter apenas um ponto é difícil para nós. Temos que pontuar, vencer. Não podemos nos abater e deixar que isso nos atrapalhe contra o Juventude. É um campeonato de 38 rodadas mas não podemos deixar para depois. Vamos buscar a vitória com paciencia, foco, para que possamos a pontuar e sair dessa zona de rebaixamento".

Confira a Coletiva de Moisés, do Fortaleza



Concentração

Para Moisés, o Leão está fazendo bons jogos na Série A, mas precisa ser mais efetivo e falhar menos para vencer.

"A gente vem fazendo bons jogos na Série A mas não conseguimos pontuar. Falhamos em muitas ocasiões. É ter mais concentração, tirar algo a mais, para que a gente comece a pontuar e sair da zona de rebaixamento".

Adversário na Libertadores

O atacante leonino também comentou sobre o adversário do Fortaleza nas Oitavas de Final da Libertadores: o Estudiantes de La Plata.

"O primeiro passo foi classificar. Será um adversário muito dificil, mas o que viesse seria muito forte. Só equipes de alto nivel se classificaram. Mas é focar no Brasileiro pontuar e sair da zona. Temos um mês para trabalhar nisso e só dia 29 é o jogo de julho. Primeiro é pensar no Brasileiro".