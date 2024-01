Moisés cita contato diário com Fortaleza e falta de adaptação ao México: ‘muito treino, pouco jogo'

Na tarde desta segunda-feira (15), o atacante Moisés foi apresentado, no Centro de Excelência Alcides Santos, como novo reforço do Fortaleza para a temporada de 2024. Após cerca de oito meses no Cruz Azul, do México, o atleta foi recontratado pelo Tricolor do Pici, clube com o qual possui grande identificação. Durante suas primeiras palavras no retorno ao Leão, Moisés revelou que o processo de adaptação no futebol mexicano não aconteceu como ele esperava, já que no país se treina muito para jogar pouco.

Moisés Atacante do Fortaleza "Lá no México, como era um grupo diferente, tudo novo pra mim. A liga é um pouco parecida, mas eu era o único brasileiro, além do treinador, que acabou saindo. Na questão de jogos, era apenas uma vez por semana. Acho que isso me atrapalhou um pouco porque, aqui no Brasil, se treina pouco e se joga muito. Lá é diferente, tem uma semana de treino para depois jogar. A alimentação, os horários diferentes. Acabei jogando até de meia lá. Quando saí daqui, eu jogava como ponta. Então pra mim lá foi muito difícil e não consegui desenvolver todo o meu futebol que eu sei que eu tenho. Acabei jogando 19 jogos fora de posição, que foi muito difícil pra mim", disse.

Moisés Atacante do Fortaleza "Esse calendário do Brasileirão tem gente que não gosta por ser muito apertado, mas pra mim, que gosto de jogar, é bom. Sei que o Vojvoda sabe rodar o time. Como já conheço ele há mais de um ano, sei que ele gosta de trocar. Mas são 70 partidas no ano, então acho que é melhor pra mim. Lá foi triste isso, porque jogava pouco e treinava muito, mas aprendi muita coisa", complementou.

Legenda: Moisés volta ao Fortaleza para a temporada 2024. Foto: Marta Negreiros / SVM

A situação vivida por Moisés foi acompanhada de perto pela diretoria do Tricolor, que mantinha um contato diário com o atleta. Esse bom relacionamento também fez a diferença no retorno do atacante para o Pici, que revelou bastante nervosismo durante as tratativas para a concretização da negociação.

Moisés Atacante do Fortaleza "Quando eu tive essa oportunidade de voltar, não pensei duas vezes. Desde que cheguei lá eu conversava com todos, com Vojvoda, Paz, Alex Santiago, Boeck. Chegou o Bruno também e começamos a conversar porque eu queria estar muito aqui e, graças a Deus, conseguiram. Eu conversava com ele (Vojvoda), e ele falava que um dia iríamos voltar a jogar juntos, mas eu não esperava que fosse tão rápido. As negociações foram difíceis, eu estava nervoso, mas fizeram de tudo para que eu pudesse voltar. Eu agradeço por todo esforço que eles fizeram. São pessoas do bem, de caráter, e isso precisa ser elogiado. Eles confiaram em mim e eu confio totalmente neles e espero contribuir", revelou.

COMPETIÇÃO DENTRO DO ELENCO

Moisés retorna ao Leão com um grupo ainda mais qualificado e com opções para o setor ofensivo. Depois de sua saída para o Cruz Azul, em maio de 2023, o Fortaleza foi ao mercado em busca de uma peça de reposição e acertou a contratação do argentino Imanol Machuca, ex-Unión de Santa Fé-ARG.

O jovem chegou cercado de expectativa, afirmando, inclusive, em sua entrevista de apresentação, que era melhor do que Moisés. A declaração foi levada com bom humor por Moisés, que revelou ter brincado com o jovem atacante.

Moisés Atacante do Fortaleza "É um grande jogador. Acompanhei quando chegou no Fortaleza. Até brinquei com ele, isso é normal. É um atleta que está se destacando, de alto nível, tem o drible, isso dá pra ver no dia a dia. Eu vim para ajudar, eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar também", afirmou.