Modelo envolvida em polêmica com David Luiz diz que não sabia que ele era casado

A modelo Júlia Calsing, de 20 anos, que se envolveu recentemente em uma polêmica com David Luiz, disse em entrevista ao podcast “Câmera Privê” que não sabia que ele era casado. Em abril, ela mostrou nas redes sociais que ganhou um ingresso para o jogo Flamengo x Ñublense, no Maracanã. O ticket indicava ser uma cortesia do jogador.

O atleta é casado com Bruna Loureiro, com quem tem duas filhas. Após a confusão, ele explicou que o ingresso havia sido dado a Júlia por um amigo dele, Gustavo. A jovem negou conhecer o amigo.

VEJA TRECHO:

"Já conhecia, já tinha ido em jogo do Flamengo, e o David Luiz realmente deu o ingresso, só que eu não sabia que ele era casado. Ele eu não sabia. Eu já fiquei com muito jogador casado, não tem por que eu tentar prejudicar nenhum deles. Assistimos ao jogo, ficamos na área da família. E depois do jogo ele pediu para eu apagar a foto do ingresso dos Stories”, contou Júlia ao podcast.

“Falei para ele: 'Olha, eu não fiz na maldade, até porque você é solteiro, não acho que vai dar nada'. Não tinha dado nada depois do jogo, e ele entendeu, porque sabe que eu já saí com muito cara. A foto do ingresso só ficou no meu perfil durante o jogo, porque depois eu apaguei. Aí no outro dia tava em todo lugar. Meus Stories chegaram a um milhão de visualizações. Só que eu não sabia que ele era casado, porque ele tinha me falado que era solteiro. Era mais fácil falar que era casado porque aí eu não postava”, acrescentou a modelo.

Legenda: Jogador afirma que amigo quem deu entrada para modelo Foto: reprodução/redes sociais

“Ele saiu na internet, se defendeu e falou que foi o Gustavo que me deu o ingresso. Eu ia ficar quieta, só que nisso eu comecei a receber muito hate. Todo mundo me xingando, falando que eu era mentirosa. E aí eu fiquei puta porque começaram a me chamar de mentirosa. Eu peguei, repostei o post dele falando que não tinha me dado o ingresso e escrevi: 'Quem é Gustavo?'. E ninguém sabendo quem é o Gustavo”, desabafou ainda modelo.