Modelo e ex garçonete; Conheça a namorada secreta de Benzema

Recém nomeado melhor jogador da temporada de 2021/22 pela revista "FranceFootball", na cerimônia da Bola de Ouro, Karim Benzema mantém sigilo em relação a sua vida pessoal e amorosa, mas há especulações de que o craque esteja com uma namorada secreta.

Após Chloé de Launay e Cora Gauthier, respectivas mães de seus filhos, o nome da vez é o da modelo americana Jordan Ozuna. Ex garçonete da renomada discoteca de Las Vegas, 'Light Night Club', Jordan tem 32 anos e conquistou sua fama no affair que teve com o cantor canadense Justin Bieber, quando ainda era casada. Agenciada por 'Tricia Brink Management', 'The Salt Agency', 'Caroline Gleason Management' e 'State Management', Jordan segue ocupando as passarelas.

A modelo chegou a publicar, na noite de ontem, (17), em suas redes sociais, uma série de fotos e em uma delas aparece acompanhada do jogador após a conquista do prêmio da Bola de Ouro, recebido por Benzema.

As especulações da modelo com o jogador do Real Madrid surgiram ainda em julho durante as férias do jogador após o título de campeão da Champions League e foi fotografado juntamente com a modelo em um iate. A americana chegou a publicar uma foto e um print com Benzema em suas redes sociais.

