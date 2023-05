Modelo do OnlyFans recusa dinheiro para não vestir camisa de time rival; entenda

Modelo do OnlyFans no Reino Unido, Cherry Bloom, abriu mão de uma quantia de dinheiro para não vestir a camisa do maior rival do seu clube de coração. Torcedora do Rangers, a modelo escocesa recusou uma proposta para vestir a camisa do Celtic. Segundo ela, a proposta foi feita por um jogador do próprio rival.

Ela não revelou o nome do jogador e ainda afirmou que essa proposta já foi feita 10 vezes no decorrer das últimas semanas.

"Estávamos tendo uma conversa descompromissada sobre assuntos gerais quando ele me contou que jogava no Celtic e que havia gostado do meu material. Então, pediu para que eu tirasse uma foto vestindo a camisa do seu time. Fiquei chocada. Sério que ele achava que eu faria isso? Ele sabia que sou torcedora do Rangers. É preciso muita coragem para fazer um pedido desses", explicou a modelo.

"Eu respondi 'não, não, não', e ele começou a perguntar 'vamos lá, me diga qual é o seu preço?'. Então, falei que ele não ganhava o suficiente para isso e mandei ele se f****", completou, Bloom.

"Amo demais o Rangers para aceitar uma proposta dessas. Não há dinheiro no mundo que me convença a fazer isso".

O jogador do Celtic, mesmo com sua proposta recusada, ainda é cliente de Bloom, e segundo a modelo ele costuma pagar cerca de R$ 2.800 por cada vídeo exclusivo dela.

Bloom está entre os perfis do Reino Unido que mais faturam com a plataforma. A modelo disse que lucra cerca de R$ 370 mil por mês com seus conteúdos.