Mlehor ataque da Série B, Ceará não terminava uma rodada sem marcar gols há 19 jogos

Na derrota para o Santos, na noite da última terça-feira (22), pela 33ª rodada da Série B, o Ceará terminou sua quinta partida sem balançar as redes na competição. Contudo, desde que o técnico Léo Condé assumiu o comando do Alvinegro de Porangabuçu, está foi, apenas, a segunda vez que o Vovô finalizou um confronto sem marca gol, sendo a primeira contra o próprio Santos, no primeiro turno, em duelo na Arena Castelão.

No confronto da última rodada, o Vovô — que, apesar do resultado, permanece tendo o melhor ataque da competição, com um gol marcado a mais que a equipe santista — chegou a criar chances claras de gols, mas foi barrado pela bela atuação do goleiro santista Rafael Brandão. Além da marca negativa ofensiva, o placar adverso também impactou, diretamente, na briga pelo acesso à Série A de 2025.

Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), após a derrota para o Peixe, as chances de acesso do Ceará — que até o início da 33ª rodada eram de 47,32% —, caíram para 16,2%. Somando-se a queda de 31 pontos percentuais, o Vovô viu as chances de seus adversários diretos ultrapassar os 80%.

JOGOS QUE O CEARÁ TERMINOU SEM MARCAR GOL NESTA SÉRIE B

Santos 1 x 0 Ceará — 33ª rodada

Ceará 0 x 1 Santos — 14ª rodada

Ceará 0 x 0 Sport — 11ª rodada

Brusque 1 x 0 Ceará — 10ª rodada

Operário 0 x 0 Ceará — 6ª rodada

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.