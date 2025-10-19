Mirassol x São Paulo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 29ª rodada da Série A
Mirassol e São Paulo se enfrentam pela Série A neste sábado (18), em jogo pela 29ª rodada. O jogo será às 18h30, no Maião, em Mirassol (SP).
O Leão Caipira é o 4º colocado com 49 pontos e vem de vitória diante do Internacional por 3x1, em casa.
Já o Tricolor Paulista é o 8º com 38 pontos e vem de derrota para o Grêmio por 2x0 fora de casa.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MIRASSOL
Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Marques, Alesson e Cristian.Técnico: Rafael Guanaes
SÃO PAULO:
Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Maílton, Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Patryck; Tapia e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
Arbitragem:
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)