Mirassol x Santos: onde assistir, horário, palpites e escalações

Nesta quinta-feira (17), o Mirassol recebe o Santos às 19h, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no Estádio Municipal de Mirassol, em São Paulo.

O Mirassol é o vice-líder do Grupo C, com nove pontos, atrás do Palmeiras, mesma situação do Santos, que ocupa a segunda colocação do Grupo D, também com nove pontos.

Palpites para o jogo

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Mirassol x Santos - 7ª rodada do Campeonato

Local: Estádio Municipal de Mirassol

Data: 17/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: Sportv

Prováveis escalações

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Lucão e Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Claudinho e Negueba; Fabrício e Zeca.

Santos: João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Vinícius Balieiro, Zanocelo e Ricardo Goulart; Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

