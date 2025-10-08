Diário do Nordeste
Mirassol x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fluminense vem em bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro
Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Mirassol e Fluminense se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 13ª rodada. O jogo será às 21h, no Maião, em Mirassol (SP).

O Leão Caipira é o 6º colocado com 43 pontos e vem de derrota para o Corinthians por 3x0 em Itaquera.

Já o Tricolor das Laranjeiras, é o 7º com 38 pontos e vem de vitória diante do Atlético/MG por 3x0 no Maracanã.

ONDE ASSISTIR

Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol

Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa
Técnico: Rafael Guanaes

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Agustín Canobbio e Germán Cano. Técnico: Luis Zubeldía

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) 
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

