Mirassol x Fluminense pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 13ª rodada da Série A
Mirassol e Fluminense se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (8), em jogo atrasado da 13ª rodada. O jogo será às 21h, no Maião, em Mirassol (SP).
O Leão Caipira é o 6º colocado com 43 pontos e vem de derrota para o Corinthians por 3x0 em Itaquera.
Já o Tricolor das Laranjeiras, é o 7º com 38 pontos e vem de vitória diante do Atlético/MG por 3x0 no Maracanã.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol
Walter, Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa
Técnico: Rafael Guanaes
Fluminense
Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Keno, Agustín Canobbio e Germán Cano. Técnico: Luis Zubeldía
Arbitragem:
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)