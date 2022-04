Mirassol x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário estreia na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (10), às 19h (horário de Brasília), contra o Mirassol-SP. O duelo acontece no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Diante dos paulistas, a equipe de Roberto Fonseca busca o sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, o Tubarão da Barra bateu na trave.

Para a temporada, a diretoria coral reforçou o elenco. Além da renovação contratual do atacante Edson Cariús, o Ferroviário acertou as contratações do lateral-direito Yuri Ferraz, ex-Caldense/MG, e do volante Wagninho, ex-Náutico/PE.

Momento do Mirassol

A equipe paulista chega para a disputa da Série C com perdas impotantes. O técnico Eduardo Baptista, o lateral-direito Rodrigo Ferreira, o volante Luís Oyama e o atacante Fabrício Daniel deixaram a equipe durante a participação no Campeonato Paulista 2022. A equipe, inclusive, foi eliminada na 1ª fase do Paulistão e do Troféu do Interior.

Para a sequência da temporada, acertou a contratação do técnico Ricardo Catalá e de mais oito atletas, entre eles o atacante Osman, ex-Cuiabá/MT.

No ano, o Leão conquistou cinco vitórias, além de cinco empates e cinco derrotas, totalizando 15 partidas entre Paulistão e Copa do Brasil.

Legenda: Ricardo Catalá comandará o Mirassol na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Léo Roveroni / Mirassol

Ficha técnica | Mirassol x Ferroviário

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol

Data: 10/04/2022 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Gustavo Marin Schier (RS)

Transmissão: DAZN

Prováveis escalações

Mirassol: Darley; Ivan, Rodrigo Sam, Heitor e Rhuan; Cristian, Daniel, Paulinho e Camilo; Osman e Gleyson. Técnico: Ricardo Catalá.

Ferroviário: Jonathan; Yuri Ferraz, Vitão, Baumer e Emerson; Emerson Souza (Wagninho), Alemão e Mauri; Edson Cariús, Wandson e Clisman. Técnico: Roberto Fonseca.