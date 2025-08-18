Mirassol x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Mirassol e Cruzeiro se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 nesta segunda-feira (18), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Maião, em Mirassol (SP). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Mirassol x Cruzeiro na Série A do Brasileirão terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.
Cruzeiro: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.
MIRASSOL X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 20ª rodada da Série A do Brasileirão
- Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)
- Data: 18/08/2025 (segunda-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
