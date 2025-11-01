Diário do Nordeste
Mirassol x Botafogo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Botafogo visita o Mirassol pela Série A
Foto: Vitor Silva/Botafogo.

Mirassol e Botafogo se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste sábado (1º), às 18h30, no Maião.

O Leão Caipira é o 4º colocado com 55 pontos e vem de vitória diante do Sport por 2x1 na Ilha do Retiro.

Já o Glorioso, é o 7º colocado com 47 pontos e vem de empate em 2x2 com o Santos no Engenhão.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: 

Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles; Newton, Freitas e Danilo; Santi, Jeffinho e Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

MIRASSOL: 

Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura, Danielzinho e Marques; Negueba, Alesson e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

