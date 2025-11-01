Mirassol x Botafogo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A
Mirassol e Botafogo se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste sábado (1º), às 18h30, no Maião.
O Leão Caipira é o 4º colocado com 55 pontos e vem de vitória diante do Sport por 2x1 na Ilha do Retiro.
Já o Glorioso, é o 7º colocado com 47 pontos e vem de empate em 2x2 com o Santos no Engenhão.
ONDE ASSISTIR
Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO:
Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles; Newton, Freitas e Danilo; Santi, Jeffinho e Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
MIRASSOL:
Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura, Danielzinho e Marques; Negueba, Alesson e Da Costa. Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
Arbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
