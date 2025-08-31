Mirassol x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Mirassol e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol (SP).

O Leão Caipira vem de vitória diante do Fortaleza, no Castelão e está em 6º com 32 pontos.

Já o Bahia, vem de vitória diante do Santos por 2x0 na Fonte Nova e está no G4, em 4º com 36 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e José Aldo; Negueba, Edson e Chico da Costa.

Bahia

Ronaldo (João Paulo); Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Erick Pulga).

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)