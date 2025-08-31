Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mirassol x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:07)
Jogada
Legenda: O Bahia enfrenta o Mirassol pela Série A
Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Mirassol e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (31), em jogo pela 22ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol (SP).

O Leão Caipira vem de vitória diante do Fortaleza, no Castelão e está em 6º com 32 pontos.

Já o Bahia, vem de vitória diante do Santos por 2x0 na Fonte Nova e está no G4, em 4º com 36 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol 

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e José Aldo; Negueba, Edson e Chico da Costa.

Bahia

Ronaldo (João Paulo); Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Kayky (Erick Pulga).

Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Assuntos Relacionados

Jogada

Mirassol x Bahia pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação Há 24 minutos
Foto de jogadores do Barcelona comemorando gol durante partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 31 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 36 minutos
Dois momentos do reencontro entre o tenista Kamil Majchrzak e o garoto Brock, que teve o boné autografado retirado por um espectador durante o US Open. À esquerda, Majchrzak entrega presentes ao menino, que veste boné preto, moletom colorido com estampa de smiley e bermuda jeans clara, enquanto uma mulher observa a cena sorrindo. À direita, o tenista e o garoto posam juntos para uma foto, ambos sorrindo, em frente a um prédio com janelas de vidro.

Jogada

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

O episódio ocorreu na última quinta-feira (28)

Redação Há 51 minutos

Jogada

Vitória x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Oscar Piastri vence GP da Holanda de Fórmula 1

Piloto da McLaren abre vantagem na disputa pelo título da temporada

AFP e Diário do Nordeste Há 1 hora

Jogada

Flamengo x Grêmio pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 22ª rodada da Série A

Redação 31 de Agosto de 2025