Mirassol tem retorno de titular e desfalque no ataque contra o Fortaleza: Veja provável escalação

Time paulista enfrenta o Leão de Aço no domingo no Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:45)
Jogada
Legenda: Gabriel será o desfalque do Mirassol contra o Fortaleza
Foto: Pedro Zacchi / Agência Mirassol

O Mirassol terá um retorno e um desfalque para o confronto com o Fortaleza, no domingo (24), pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 18h30 horas, no Castelão, pela 21ª rodada. Na tabela, o Leão é o 19º com 15 pontos e o time paulista é o 6º com 29.

Para o jogo com o Leão do Pici, o técnico Rafael Guanaes não terá o meia-atacante Gabriel, com lesão muscular na coxa. Em 13 jogos como titular na Série A, o jogador tem 3 gols e uma assistência.

Retorno de zagueiro

O zagueiro João Victor retorna após cumprir suspensão diante do Cruzeiro e deve voltar ao time. Ele é titular absoluto da equipe, com 15 jogos na Série A.

Provável escalação: 

Assim, o Mirassol deve entrar em campo com: Walter; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Edson Carioca, Chico da Costa e Negueba.

Jogada

Jogada

