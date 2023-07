Mirassol deve contar com estreia de ex-Ceará contra o Vovô; veja provável escalação

O centroavante Zé Roberto deve fazer sua reestreia com a camisa do Mirassol diante do Ceará, no próximo domingo (16), pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O atacante foi emprestado novamente pelo Vovô ao Mirassol, mas pode enfrentar o Alvinegro na partida.

Zé foi emprestado à equipe paulista no início da temporada, mas posteriormente acertou com o Coritiba, também por empréstimo. Na última semana, foi novamente emprestado ao Mirassol, mas não fez sua estreia na última rodada por um incômodo na coxa.

O treinador Mozart deve ter três desfalques para encarar o Ceará. O técnico não poderá contar com o lateral-direito Lucas Ramon, que completou a série de três cartões amarelos na última rodada da Série B. Rodrigo Sam e Vico, machucados, também ficam de fora.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MIRASSOL

Alex Muralha; Cedric, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto

Mirassol e Ceará entram em campo neste domingo (16), às 15h30 de Brasília, no Estádio Maião, para disputar a 17ª rodada da Série B do Brasileirão 2023. O Mirassol é o sexto colocado, com 26 pontos, enquanto o Ceará ocupa a nona posição, com 24 pontos.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.