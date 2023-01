Miranda, ex-Atlético de Madrid e São Paulo, anuncia aposentadoria do futebol

Miranda, ex-Atlético de Madrid e São Paulo, anunciou a aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (11) aos 38 anos. O anúncio foi divulgado nas redes sociais.

Miranda Ex-zagueiro "O momento chegou. A todos que torceram por mim, meu agradecimento mais especial. Muito obrigado, futebol!"

Natural de Paranavaí, no Paraná, Miranda iniciou a carreira no Coritiba. No currículo, o ex-defensor ainda tem passagens por Sochaux (FRA), São Paulo, Atlético de Madrid (ESP), Internazionale (ITA) e Jiangsu Suning (CHI). Na Seleção Brasileira, disputou a Copa das Confederações (2009), a Copa América (2015, 2016 e 2019) e a Copa do Mundo (2018).

Ao todo, Miranda disputou 809 partidas, com 33 gols marcados. O ex-zagueiro soma mais de 10 títulos, entre eles o Campeonato Espanhol, a Europa League, a Copa das Confederações e a Copa América.

Legenda: Miranda conquistou a Supercopa da Espanha pelo Atlético de Madrid em 2013 Foto: DANI POZO / AFP

Veja despedida de Miranda